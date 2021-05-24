У Білорусі більше години з аеропорту не випускають літак до Франкфурта, - Белсат

Фото: у Мінську більше години з аеропорту не випускають літак до Франкфурта (flickr.com)

З Національного аеропорту Мінська вже годину не випускають літак Lufthansa рейсом Мінськ-Франкфурт. Пасажирів рейсу висадили з літака для повторної перевірки речей.

"Всіх пасажирів висадили з літака Lufthansa, який повинен летіти з Мінська до Франкфурта, щоб перевірити ще раз свої речі", - йдеться в повідомленні. Літак повинен був вилетіти з Мінська о 14: 20. "Виліт у Франкфурт затримується більш ніж на півгодини. Нам кажуть, що людей на борт не пускають", - йдеться в повідомленні.