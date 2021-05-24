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У Білорусі більше години з аеропорту не випускають літак до Франкфурта, - Белсат

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Мінськ, Понеділок 24 травня 2021 15:21
У Білорусі більше години з аеропорту не випускають літак до Франкфурта, - Белсат Фото: у Мінську більше години з аеропорту не випускають літак до Франкфурта (flickr.com)
Автор: РБК-Україна

З Національного аеропорту Мінська вже годину не випускають літак Lufthansa рейсом Мінськ-Франкфурт. Пасажирів рейсу висадили з літака для повторної перевірки речей.

Про це повідомляє " Белсат".

"Всіх пасажирів висадили з літака Lufthansa, який повинен летіти з Мінська до Франкфурта, щоб перевірити ще раз свої речі", - йдеться в повідомленні.

Літак повинен був вилетіти з Мінська о 14: 20.

"Виліт у Франкфурт затримується більш ніж на півгодини. Нам кажуть, що людей на борт не пускають", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора літак Ryanair рейсу Афіни-Вільнюс екстрено посадили, коли він пролітав над Білоруссю. Причиною стало нібито повідомлення про бомбу на борту, але вже відомо, що ВПС Білорусі піднімали винищувач в повітря і погрожували збити цивільний борт. В результаті був затриманий журналіст Роман Протасевич і ще кілька людей. Йому інкримінують організацію масових заворушень, за що загрожує до 15 років в'язниці.

Раніше повідомлялося, що в результаті цього інциденту Європейський союз закриє сполучення з Білоруссю і заборонить польоти над цією країною.

А деякі країни вже пропонують винести питання з екстреною посадкою літака на Радбез ООН.

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