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В Беларуси будут отказывать в особых пенсиях за "вред государству"

Автор: Артур Родивилов

В Беларуси вступило в силу постановление, согласно которому гражданина можно лишить пенсии, назначенной за особые заслуги. Причиной отказа может стать "вред государству".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальный правовой портал Беларуси.

В постановлении говорится, что гражданина можно лишить пенсии, если он совершил преступление или действие, которое нанесло "вред государственным интересам, национальной безопасности".

Кроме того, в постановлении отмечается, что теперь может быть отменено повышение пенсии, связанное с награждением гражданина орденом или медалью - в случае лишения награды.

Согласно документу, принимать решения о лишении выплат будет специальная комиссия. Она сможет как отменить пенсию, так и уменьшить ее на свое усмотрение.

Напомним, Александр Лукашенко признал, что общественно-политическая ситуация в Беларуси непростая. Однако он уверен, что ситуация стабилизировалась.

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