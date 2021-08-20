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Лукашенко заявил, что общественно-политическая ситуация в Беларуси стабилизировалась

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Пятница 20 августа 2021 15:52
Лукашенко заявил, что общественно-политическая ситуация в Беларуси стабилизировалась Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Александр Лукашенко признает, что общественно-политическая ситуация в Беларуси непростая. Однако он уверен, что ситуация стабилизировалась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

На встрече с силовиками в пятницу Лукашенко заявил, что благодаря им Беларусь "не удалось перевернуть и уничтожить".

"Сегодня общественно-политическая ситуация во многом стабилизировалась, но остается непростой. И расслабляться не приходится. Если вы заметили, я очень часто повторяю фразу: если уже после этих операций, которые вы провели в последнее время, кто-то там - очумевшие, обезумевшие, заблудшие - не поняли и ведут себя по-прежнему, это, ребята, враги", - сказал Лукашенко силовикам.

Ранее Лукашенко заявил, что готов был вывести армию для приглушения протестов в Беларуси.

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