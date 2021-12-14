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В Беларуси будут наказывать за призыв к введению санкций против страны. Лукашенко подписал закон

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Вторник 14 декабря 2021 18:30
В Беларуси будут наказывать за призыв к введению санкций против страны. Лукашенко подписал закон Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

В Беларуси ввели уголовную ответственность за призывы к санкциям против страны. Александр Лукашенко подписал соответствующий закон.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на белорусское издание "Белта".

Согласно закону, призыв к введению санкций против страны и режима будут наказываться:

  • лишением свободы сроком до шести лет, если призывы обращены к рядовым лицам;
  • лишением свободы сроком до десяти лет, если призывы обращены к зарубежным странам, международным и иностранным организациям;
  • лишением свободы сроком до двенадцати лет, если призывы совершены должностным лицом, или же привели к тяжелым последствиям;

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оппозиционера Сергея Тихановского заключили в тюрьму 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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