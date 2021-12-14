В Білорусі каратимуть за заклик до введення санкцій проти країни. Лукашенко підписав закон
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
В Білорусі ввели кримінальну відповідальність за заклики до санкцій проти країни. Олександр Лукашенко підписав відповідний закон.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на білоруське видання "Белта".
Відповідно до закону, заклик до введення санкцій проти країни й режиму каратимуться:
- позбавленням волі строком до шести років, якщо заклики звернені до рядових осіб;
- позбавленням волі строком до десяти років, якщо заклики звернені до зарубіжних країн, міжнародних й іноземних організацій;
- позбавленням волі строком до дванадцяти років, якщо заклики вчинені посадовою особою, або ж призвели до тяжких наслідків;
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що опозиціонера Сергія Тихановського ув'язнили до 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.