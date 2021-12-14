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В Білорусі каратимуть за заклик до введення санкцій проти країни. Лукашенко підписав закон

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Вівторок 14 грудня 2021 18:30
В Білорусі каратимуть за заклик до введення санкцій проти країни. Лукашенко підписав закон Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

В Білорусі ввели кримінальну відповідальність за заклики до санкцій проти країни. Олександр Лукашенко підписав відповідний закон.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на білоруське видання "Белта".

Відповідно до закону, заклик до введення санкцій проти країни й режиму каратимуться:

  • позбавленням волі строком до шести років, якщо заклики звернені до рядових осіб;
  • позбавленням волі строком до десяти років, якщо заклики звернені до зарубіжних країн, міжнародних й іноземних організацій;
  • позбавленням волі строком до дванадцяти років, якщо заклики вчинені посадовою особою, або ж призвели до тяжких наслідків;

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що опозиціонера Сергія Тихановського ув'язнили до 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

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