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В Беларуси блокируют интернет для сокрытия информации о военных РФ, - разведка

Фото: в Беларуси блокируют интернет для сокрытия данных о войсках РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Беларуси частично блокируют интернет в районах, граничащих с Украиной. Таким образом спецслужбы хотят предотвратить распространение информации о российских войсках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Первый случай частичного и полного блокирования мобильной связи в Беларуси зафиксировали 1 апреля. В течение месяца в доступе к интернету были ограничены целые регионы Беларуси.

По данным разведки, КГБ Беларуси и ФСБ России ограничивают общение патриотически настроенных граждан и пытаются скрыть информацию о передвижении российской военной техники.

"Аномалии в доступе к сети в отдельных районах к югу и юго-востоку от Минска указывают на коридор движения военной техники, что подтверждено информацией из других источников", - говорится в сообщении.

Напомним, украинская разведка выяснила, что Россия планировала военное вторжение в Беларусь.

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