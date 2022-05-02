В Беларуси блокируют интернет для сокрытия информации о военных РФ, - разведка

В Беларуси частично блокируют интернет в районах, граничащих с Украиной. Таким образом спецслужбы хотят предотвратить распространение информации о российских войсках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Первый случай частичного и полного блокирования мобильной связи в Беларуси зафиксировали 1 апреля. В течение месяца в доступе к интернету были ограничены целые регионы Беларуси.

По данным разведки, КГБ Беларуси и ФСБ России ограничивают общение патриотически настроенных граждан и пытаются скрыть информацию о передвижении российской военной техники.

"Аномалии в доступе к сети в отдельных районах к югу и юго-востоку от Минска указывают на коридор движения военной техники, что подтверждено информацией из других источников", - говорится в сообщении.