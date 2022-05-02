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У Білорусі блокують інтернет для приховування інформації про військових РФ, - розвідка

Фото: у Білорусі блокують інтернет для приховування даних про війська РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Білорусі частково блокують інтернет в районах, які межують з Україною. Таким чином спецслужби хочуть запобігти поширенню інформації про російські війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Перший випадок часткового та повного блокування мобільного зв’язку у Білорусі зафіксували 1 квітня. Протягом місяця у доступі до інтернету були обмежені цілі регіони Білорусі.

За даними розвідки, КДБ Білорусі та ФСБ Росії обмежують спілкування патріотично налаштованих громадян та намагаються приховати інформацію про пересування російської військової техніки.

"Аномалії у доступі до мережі в окремих районах на південь та південний схід від Мінська вказують на коридор руху військової техніки, що підтверджено інформацією з інших джерел", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українська розвідка з'ясувала, що Росія планувала військове вторгнення в Білорусь.

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