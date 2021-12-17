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В Беларуси блогера приговорили к 13 годам колонии

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Минск, Пятница 17 декабря 2021 14:55
В Беларуси блогера приговорили к 13 годам колонии Фото: белорусского блогера приговорили к 13 годам колонии (twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В Беларуси блогера Эдуарда Пальчиса приговорили к 13 годам колонии. Его обвинили "в организации действий, направленных на грубое нарушение общественного порядка во время президентской кампании 2020 года".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "БелТА".

Процесс по делу проходил в закрытом режиме. Пока приговор не вступил в законную силу, он может быть обжалован и опротестован в Верховном суде Беларуси.

Кроме вышеупомятого обвинения, Пальчиса также обвиняют в умышленных действиях, "направленных на возбуждение вражды и розни, и в призывах к действиям с целью подрыва национальной безопасности".

Правоохранители сообщили, что "преступная деятельность" Пальчиса началась в 2016 году и осуществлялась вплоть до его задержания в сентябре 2020-го.

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