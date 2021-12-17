В Беларуси блогера приговорили к 13 годам колонии

В Беларуси блогера Эдуарда Пальчиса приговорили к 13 годам колонии. Его обвинили "в организации действий, направленных на грубое нарушение общественного порядка во время президентской кампании 2020 года".

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " БелТА ".

Процесс по делу проходил в закрытом режиме. Пока приговор не вступил в законную силу, он может быть обжалован и опротестован в Верховном суде Беларуси.

Кроме вышеупомятого обвинения, Пальчиса также обвиняют в умышленных действиях, "направленных на возбуждение вражды и розни, и в призывах к действиям с целью подрыва национальной безопасности".

Правоохранители сообщили, что "преступная деятельность" Пальчиса началась в 2016 году и осуществлялась вплоть до его задержания в сентябре 2020-го.