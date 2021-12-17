У Білорусі блогера засудили до 13 років колонії

У Білорусі блогера Едуарда Пальчіса засудили до 13 років колонії. Його звинуватили "в організації дій, спрямованих на грубе порушення громадського порядку під час президентської кампанії 2020 року".

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " БелТА ".

Процес у справі проходив у закритому режимі. Поки вирок не вступив в законну силу, він може бути оскаржений і опротестований у Верховному суді Білорусі.

Крім вищезгаданого звинувачення, Пальчиса також звинувачують в умисних діях, "спрямованих на порушення ворожнечі, і в закликах до дій з метою підриву національної безпеки".

Правоохоронці повідомили, що "злочинна діяльність" Пальчиса почалася в 2016 році і здійснювалася аж до його затримання у вересні 2020-го.