ru ua
Пт, 17 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Білорусі блогера засудили до 13 років колонії

Новость на русском →
Мінськ, П'ятниця 17 грудня 2021 14:55
У Білорусі блогера засудили до 13 років колонії Фото: білоруського блогера засудили до 13 років колонії (twitter.com)
Автор: Анастасія Рокитна

У Білорусі блогера Едуарда Пальчіса засудили до 13 років колонії. Його звинуватили "в організації дій, спрямованих на грубе порушення громадського порядку під час президентської кампанії 2020 року".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "БелТА".

Процес у справі проходив у закритому режимі. Поки вирок не вступив в законну силу, він може бути оскаржений і опротестований у Верховному суді Білорусі.

Крім вищезгаданого звинувачення, Пальчиса також звинувачують в умисних діях, "спрямованих на порушення ворожнечі, і в закликах до дій з метою підриву національної безпеки".

Правоохоронці повідомили, що "злочинна діяльність" Пальчиса почалася в 2016 році і здійснювалася аж до його затримання у вересні 2020-го.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь
NEWS
Оприлюднено російські пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки"
Оприлюднено російські пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки"
DAILY
Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах