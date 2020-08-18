В Беларуси под арестом за участие в протестах остаются 44 человека

Фото: задержание демонстранта в Беларуси (tut.by)

Еще в отношении шестерых ведутся следственные действия

В Беларуси под арестом в местах содержания задержанных за участие в акциях протеста остаются 44 человека. Еще шесть человек находятся в ЦИП ГУВД Мингорисполкома для проведения следственных действий.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Беларуси.

"Списки данных лиц размещены на информационных стендах или у входа в вышеуказанные учреждения", - говорится в сообщении.

Напомним, с 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протестов, которые начались после завершения голосования на президентских выборах. По данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в Минске за два дня арестовали более тысячи демонстрантов.