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У Білорусі під арештом за участь в протестах залишаються 44 людини

Білорусь, Вівторок 18 серпня 2020 19:34
У Білорусі під арештом за участь в протестах залишаються 44 людини
Фото: затримання демонстранта в Білорусі (tut.by)
Автор: РБК-Україна

Ще відносно шістьох ведуться слідчі дії

У Білорусі під арештом в місцях тримання затриманих за участь в акціях протесту залишаються 44 людини. Ще шестеро людей перебувають в ЦИП ГУВС Мінміськвиконкому для проведення слідчих дій.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Білорусі.

"Списки даних осіб розміщені на інформаційних стендах або біля входу в вищевказані установи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 9 серпня в Білорусі тривають масові акції протестів, які почалися після завершення голосування на президентських виборах. За даними ЦВК, перемогу на виборах здобув чинний президент Олександр Лукашенко.

Раніше повідомлялося, що в Мінську за два дні заарештували більше тисячі демонстрантів.

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