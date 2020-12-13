ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Беларуси на акциях протеста задержали более 100 человек, - правозащитники

Автор: Роман Тверденко

В Беларуси на воскресных акциях протеста задержали более 100 человек. Большинство из них задержаны в Минске.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

По данным правозащитников, в стране задержали 111 человек. Некоторых из них отпустили без составления протокола.

Из этого количества 109 были задержаны в Минске, еще трое - в Смолевичах (всех троих отпустили), еще один - в Боровлянах.

В пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что видит опасность для Украины из-за ситуации в Беларуси и Молдове. Наибольшую опасность представляет ситуация в Беларуси.

Также правительство Швейцарии расширило санкционный список против Беларуси. Под санкции попали 15 белорусов, включая непризнанного президента страны Александра Лукашенко.

Санкции предусматривают блокировку банковских счетов и запрет на въезд в страну.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Беларусь