В Беларуси на акции оппозиции задержали 30 человек

Накануне акции в День независимости Беларуси был задержан оппозиционный лидер Статкевич

В Минске в ходе "Акции освобождения и солидарности", проводившейся в День независимости Беларуси, во вторник, 3 июля, полиция задержала около 30 человек. Об этом сообщает DW.

Участники акции по инициативе оппозиционера Николая Статкевича собирались возложить цветы к памятнику советским солдатам и к мемориальному кресту жертвам сталинских репрессий, а также - поддержать политзаключенных.

Cотрудники правоохранительных органов в штатском начали хватать людей и закидывать их в автозаки, в основном без предъявления обвинений.

По информации издания, в результате среди задержанных оказались и случайные прохожие.

Телеканал "Белсат" сообщил, что правоохранители применяли силу, "безосновательно и без объяснений хватали под руки и волокли" в автофургоны.

Массовые аресты на Акции освобождения и солидарности в Минске. Акция, инициированная Николаем Статкевичем, закончилась брутальными задержаниями: https://t.co/8dOx7zz5Kt pic.twitter.com/c13HTCv6is — charter97.org (@charter_97) July 3, 2018

Также сообщается, что накануне акции возле своего дома был задержан и доставлен в районный отдел внутренних дел Ленинского района Минска ее организатор, оппозиционный экс-кандидат в президенты Беларуси Статкевич.

Напомним, 8 июня президент США Дональд Трамп продлил действие санкций в отношении некоторых представителей властей Беларуси еще на один год.