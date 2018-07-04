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Интервью

В Беларуси на акции оппозиции задержали 30 человек

НовостиОбщество    04.07.2018 - 01:57
Фото: на акции оппозиции в Беларуси (twitter.com/charter_97)
Фото: на акции оппозиции в Беларуси (twitter.com/charter_97)

Накануне акции в День независимости Беларуси был задержан оппозиционный лидер Статкевич

В Минске в ходе "Акции освобождения и солидарности", проводившейся в День независимости Беларуси, во вторник, 3 июля, полиция задержала около 30 человек. Об этом сообщает DW.

Участники акции по инициативе оппозиционера Николая Статкевича собирались возложить цветы к памятнику советским солдатам и к мемориальному кресту жертвам сталинских репрессий, а также - поддержать политзаключенных.

Cотрудники правоохранительных органов в штатском начали хватать людей и закидывать их в автозаки, в основном без предъявления обвинений.

По информации издания, в результате среди задержанных оказались и случайные прохожие.

Телеканал "Белсат" сообщил, что правоохранители применяли силу, "безосновательно и без объяснений хватали под руки и волокли" в автофургоны.

Также сообщается, что накануне акции возле своего дома был задержан и доставлен в районный отдел внутренних дел Ленинского района Минска ее организатор, оппозиционный экс-кандидат в президенты Беларуси Статкевич.

Напомним, 8 июня президент США Дональд Трамп продлил действие санкций в отношении некоторых представителей властей Беларуси еще на один год.

 

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Теги публикации: Беларусь, оппозиция, акции  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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