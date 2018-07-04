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У Білорусі на акції опозиції затримали 30 осіб

НовиниСуспільство    04.07.2018 - 01:57
Фото: на акції опозиції в Білорусі (twitter.com/charter_97)
Фото: на акції опозиції в Білорусі (twitter.com/charter_97)

Напередодні акції в День незалежності Білорусі був затриманий опозиційний лідер Статкевич

У Мінську під час "Акції звільнення і солідарності", що проводилася в День незалежності Білорусі, у вівторок, 3 липня, поліція затримала близько 30 осіб. Про це повідомляє DW.

Учасники акції за ініціативою опозиціонера Миколи Статкевича планували покласти квіти до пам'ятника радянським солдатам і до меморіального хреста жертвам сталінських репресій, а також - підтримати політв'язнів.

Працывники правоохоронних органів у цивільному почали хапати людей і закидати їх у автозаки, в основному без висунення звинувачень.

За інформацією видання, у результаті серед затриманих виявилися і випадкові перехожі.

Телеканал "Белсат" повідомив, що правоохоронці застосовували силу, "безпідставно і без пояснень під руки хапали і тягли" в автофургони.

Також повідомляється, що напередодні акції біля свого будинку був затриманий і доставлений до районного відділу внутрішніх справ Ленінського району Мінська її організатор, опозиційний екс-кандидат у президенти Білорусі Статкевич.

Нагадаємо, 8 червня президент США Дональд Трамп продовжив дію санкцій щодо деяких представників влади Білорусі ще на один рік.

 

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Теги публікації: Білорусь, оппозиция, акции  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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