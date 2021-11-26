В Беларуси до 20 000 мигрантов, Лукашенко может не знать об этом, - МИД Латвии
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что в Беларуси может быть от 7 000 до 20 000 мигрантов из стран Ближнего Востока. Но даже лидер правящего режима Александр Лукашенко может не знать их точного количества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tvnet.lv.
По словам Ринкевичса, точная информация о количестве мигрантов недоступна, но по некоторым оценкам оно колеблется от 7 000 до 20 000.
"Из информации, предоставленной самим режимом, мы знаем, что их около 7 000, но необходимо учитывать, что сам Лукашенко может не знать этих цифр", - отметил министр.
Напомним, сегодня Лукашенко заявил, что в Беларуси находятся около 5 000 мигрантов, но, по его же словам, это "очень приблизительные цифры".
Отметим, на днях премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что поток мигрантов в Беларуси значительно уменьшился.