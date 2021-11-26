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У Білорусі до 20 000 мігрантів, Лукашенко може не знати про це, - МЗС Латвії

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Рига, П'ятниця 26 листопада 2021 12:47
У Білорусі до 20 000 мігрантів, Лукашенко може не знати про це, - МЗС Латвії Фото: міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс (facebook com edgars rinkevics)
Автор: Ілона Свиридова

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс вважає, що в Білорусі може бути від 7 000 до 20 000 мігрантів з країн Близького Сходу. Але навіть лідер правлячого режиму Олександр Лукашенко може не знати їх точної кількості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tvnet.lv.

За словами Рінкевічса, точна інформація про кількість мігрантів недоступна, але за деякими оцінками вона коливається від 7 000 до 20 000.

"З інформації, наданої самим режимом, ми знаємо, що їх близько 7 000, але необхідно враховувати, що сам Лукашенко може не знати цих цифр", - зазначив міністр.

Нагадаємо, сьогодні Лукашенко заявив, що в Білорусі перебувають близько 5 000 мігрантів, але, за його ж словами, це "дуже приблизні цифри".

Зазначимо, днями прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький говорив, що потік мігрантів у Білорусі значно зменшився.

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