У Білорусі до 20 000 мігрантів, Лукашенко може не знати про це, - МЗС Латвії
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс вважає, що в Білорусі може бути від 7 000 до 20 000 мігрантів з країн Близького Сходу. Але навіть лідер правлячого режиму Олександр Лукашенко може не знати їх точної кількості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tvnet.lv.
За словами Рінкевічса, точна інформація про кількість мігрантів недоступна, але за деякими оцінками вона коливається від 7 000 до 20 000.
"З інформації, наданої самим режимом, ми знаємо, що їх близько 7 000, але необхідно враховувати, що сам Лукашенко може не знати цих цифр", - зазначив міністр.
Нагадаємо, сьогодні Лукашенко заявив, що в Білорусі перебувають близько 5 000 мігрантів, але, за його ж словами, це "дуже приблизні цифри".
Зазначимо, днями прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький говорив, що потік мігрантів у Білорусі значно зменшився.