Беларусь заявила о погибшем на границе с Литвой мигранте

Белорусские пограничники заявили о погибшем на границе с Литвой мигранте. Для установления обстоятельств и причин смерти на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление пограничников.
Тело мигранта найдено на границе с Литвой.
"27 ноября на участке пограничной заставы "Видзы" Полоцкого пограничного отряда обнаружен труп мужчины афро-азиатской внешности возрастом около 30 лет", - говорится в сообщении.
Как добавили в комитете, "выброшенное якобы литовскими силовиками тело избитого беженца в спальном мешке без признаков жизни находилось непосредственно на литовско-белорусской границе".
Напомним, Литва заявила о возможном закрытии границ с Беларусью и назвала условие.
Недавно Министерство иностранных дел Польши также заявило, что из-за миграционного кризиса могут они закрыть новые пункты пропуска на границе с Беларусью.