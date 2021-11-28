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Білорусь заявила про загиблого на кордоні з Литвою мігранта

Автор: Анастасія Рокитна

Білоруські прикордонники заявили про загиблого на кордоні з Литвою мігранта. Для встановлення обставин і причин смерті на місце події викликана слідчо-оперативна група.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву прикордонників.

Тіло мігранта знайдено на кордоні з Литвою.

"27 листопада на ділянці прикордонної застави "Видзи" Полоцького прикордонного загону виявлено труп чоловіка афро-азіатської зовнішності віком близько 30 років", - йдеться в повідомленні.

Як додали в комітеті, "викинуте ніби-то литовськими силовиками тіло побитого біженця в спальному мішку без ознак життя знаходилося безпосередньо на литовсько-білоруському кордоні".

Нагадаємо, Литва заявила про можливе закриття кордонів з Білоруссю і назвала умову.

Нещодавно Міністерство закордонних справ Польщі також заявило, що через міграційну кризу можуть вони закрити нові пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

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