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Беларусь заявила о погибшем на границе с Литвой мигранте

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Минск, Воскресенье 28 ноября 2021 12:32
Беларусь заявила о погибшем на границе с Литвой мигранте Фото: Беларусь заявила о погибшем на границе с Литвой мигранте (twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Белорусские пограничники заявили о погибшем на границе с Литвой мигранте. Для установления обстоятельств и причин смерти на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление пограничников.

Тело мигранта найдено на границе с Литвой.

"27 ноября на участке пограничной заставы "Видзы" Полоцкого пограничного отряда обнаружен труп мужчины афро-азиатской внешности возрастом около 30 лет", - говорится в сообщении.

Как добавили в комитете, "выброшенное якобы литовскими силовиками тело избитого беженца в спальном мешке без признаков жизни находилось непосредственно на литовско-белорусской границе".

Напомним, Литва заявила о возможном закрытии границ с Беларусью и назвала условие.

Недавно Министерство иностранных дел Польши также заявило, что из-за миграционного кризиса могут они закрыть новые пункты пропуска на границе с Беларусью.

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