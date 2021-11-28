ru ua
Нд, 28 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Білорусь заявила про загиблого на кордоні з Литвою мігранта

Новость на русском →
Мінськ, Неділя 28 листопада 2021 12:32
Білорусь заявила про загиблого на кордоні з Литвою мігранта Фото: Білорусь заявила про загиблого на кордоні з Литвою мігранта (twitter.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Білоруські прикордонники заявили про загиблого на кордоні з Литвою мігранта. Для встановлення обставин і причин смерті на місце події викликана слідчо-оперативна група.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву прикордонників.

Тіло мігранта знайдено на кордоні з Литвою.

"27 листопада на ділянці прикордонної застави "Видзи" Полоцького прикордонного загону виявлено труп чоловіка афро-азіатської зовнішності віком близько 30 років", - йдеться в повідомленні.

Як додали в комітеті, "викинуте ніби-то литовськими силовиками тіло побитого біженця в спальному мішку без ознак життя знаходилося безпосередньо на литовсько-білоруському кордоні".

Нагадаємо, Литва заявила про можливе закриття кордонів з Білоруссю і назвала умову.

Нещодавно Міністерство закордонних справ Польщі також заявило, що через міграційну кризу можуть вони закрити нові пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Литва
NEWS
Населення України скоротиться до 35 млн до 2050 року, - ООН
Населення України скоротиться до 35 млн до 2050 року, - ООН
DAILY
Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує