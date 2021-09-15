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Беларусь заявила об обстреле пограничного знака с территории Украины

Автор: Дмитрий Левицкий

Пограничный комитет Беларуси завил об обнаружении повреждения пограничного знака на границе с Украиной. Повреждение обнаружили белорусские пограничники еще 11 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранкомитет Беларуси.

Как заявляет белорусская сторона, инцидент произошел на участке Пинского пограничного отряда. Пограничники во время осмотра заставы "Сварынь" обнаружили повреждение пограничного стовба и щитка с государственным гербом Беларуси.

Белорусские пограничники говорят, что в столб стреляли из охотничьего ружья.

"Результаты проведенной встречи с украинской стороной показали, что выстрелы были совершены с территории Украины. Было открыто производство", - сообщили в Беларуси.

Фото: Беларусь заявила об обстреле пограничного знака (gpk.gov.by)

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