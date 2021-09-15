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Білорусь заявила про обстріл прикордонного знаку з території України

Автор: Дмитро Левицький

Прикордонний комітет Білорусі завив про виявлення пошкодження прикордонного знаку на кордоні з Україною. Пошкодження виявили білоруські прикордонники ще 11 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонкомітет Білорусі.

Як заявляє білоруська сторона, інцидент стався на ділянці Пінського прикордонного загону. Прикордонники під час огляду застави "Сваринь" виявили пошкодження прикордонного стовба та щитка з державним гербом Білорусі.

Білоруські прикордонники кажуть, що у стовб стріляли з мисливської рушниці.

"Результати проведеної зустрічі з українською стороною показали, що вистріли були здійснені з території України. Було відкрито провадження", - повідомили в Білорусі.

Фото: Білорусь заявила про обстріл прикордонного знаку (gpk.gov.by)

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