Білорусь заявила про обстріл прикордонного знаку з території України

Як заявляє білоруська сторона, інцидент стався на ділянці Пінського прикордонного загону. Прикордонники під час огляду застави "Сваринь" виявили пошкодження прикордонного стовба та щитка з державним гербом Білорусі.

Білоруські прикордонники кажуть, що у стовб стріляли з мисливської рушниці.

"Результати проведеної зустрічі з українською стороною показали, що вистріли були здійснені з території України. Було відкрито провадження", - повідомили в Білорусі.

Фото: Білорусь заявила про обстріл прикордонного знаку (gpk.gov.by)