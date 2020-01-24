Беларусь запретила импорт птицы из Винницкой области из-за птичьего гриппа

Иллюстративное фото (facebook.com/GpkGovBY)

Запрет введен с 24 января

Беларусь запретила ввоз птицы из Винницкой области из-за регистрации вспышки птичьего гриппа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент ветиринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси.

Отмечается, что с 24 января введены временные ограничения. Запрет распространяется на ввоз живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера. Запрет также распространяется на корма и кормовые добавки из птицы, корма и кормовые добавки растительного происхождения (за исключением кормов для кошек и собак).

Все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь такой продукции из Винницкой области отменены.

Как уточнили в департаменте, ограничения не распространяются на разрешения, выданные по согласованию с комитетами по сельскому хозяйства и продовольствию облисполкомов Беларуси на прошедшие термическую обработку шрота для производства комбикормов для животных и ценных видов рыб.

Наряду с этим, в департаменте отметили необходимость дополнительных мер контроля по обеспечению биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.

Ранее сообщалось, что украинская власть будет проводить консультации с представителями Европейской Комиссии для того, чтобы снять ограничения на импорт украинской курятины в Европейский союз.

Напомним, в Винницкой области ввели карантин в связи со вспышкой птичьего гриппа.