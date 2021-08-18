UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Беларусь запретила своим спортсменам выезжать на турниры за границу

Автор: РБК-Украина

Министерство спорта Беларуси запретила своим спортсменам выезжать на соревнования за границу. За нарушение этого запрета угрожают санкциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на zerkalo.io.

Сообщается, что белорусский легкоатлет Андрей Кравченко опубликовал скриншот соответствующей переписки в своем Instagram.

Как следует из нее, запрет распространяется на выезды не только за счет государства, но и за счет спортсменов. Приказ касается всех видов спорта, а за нарушение грозят увольнением.

По данным белорусских СМИ, Минспорта исключило финансирование участия в коммерческих соревнованиях, а также финансирование учебно-тренировочных сборов перед ними за счет бюджетных средств. На данный момент министерство официально не комментировало эту информацию.

Напомним, на Олимпиаде в Токио произошел громкий скандал с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которую после отказа от выступления в другой дисциплине под угрозами пытались силой вернуть в Беларусь.

В дальнейшем убежище ей предоставила Польша, после чего еще несколько спортсменов сбежали из Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь