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Білорусь заборонила своїм спортсменам виїжджати на турніри за кордон

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Мінськ, Середа 18 серпня 2021 12:22
Білорусь заборонила своїм спортсменам виїжджати на турніри за кордон Фото: Білорусь побоюється подальших втеч спортсменів (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Міністерство спорту Білорусі заборонила своїм спортсменам виїжджати на змагання за кордон. За порушення цієї заборони погрожують санкціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на zerkalo.io.

Повідомляється, що білоруський легкоатлет Андрій Кравченко опублікував скріншот відповідного листування у своєму Instagram.

Як випливає з нього, заборона поширюється на виїзди не тільки за рахунок держави, а й за рахунок спортсменів. Наказ стосується всіх видів спорту, а за порушення загрожують звільненням.

За даними білоруських ЗМІ, Мінспорту виключило фінансування участі в комерційних змаганнях, а також фінансування навчально-тренувальних зборів перед ними за рахунок бюджетних коштів. На даний момент міністерство офіційно не коментувало цю інформацію.

Нагадаємо, на Олімпіаді в Токіо стався гучний скандал з білоруською легкоатлеткою Крістіною Тімановською, яку після відмови від виступу в іншій дисципліні під погрозами намагалися силою повернути до Білорусі.

Надалі притулок їй надала Польща, після чого ще кілька спортсменів втекли з Білорусі.

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