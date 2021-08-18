Білорусь заборонила своїм спортсменам виїжджати на турніри за кордон
Міністерство спорту Білорусі заборонила своїм спортсменам виїжджати на змагання за кордон. За порушення цієї заборони погрожують санкціями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на zerkalo.io.
Повідомляється, що білоруський легкоатлет Андрій Кравченко опублікував скріншот відповідного листування у своєму Instagram.
Як випливає з нього, заборона поширюється на виїзди не тільки за рахунок держави, а й за рахунок спортсменів. Наказ стосується всіх видів спорту, а за порушення загрожують звільненням.
За даними білоруських ЗМІ, Мінспорту виключило фінансування участі в комерційних змаганнях, а також фінансування навчально-тренувальних зборів перед ними за рахунок бюджетних коштів. На даний момент міністерство офіційно не коментувало цю інформацію.
Нагадаємо, на Олімпіаді в Токіо стався гучний скандал з білоруською легкоатлеткою Крістіною Тімановською, яку після відмови від виступу в іншій дисципліні під погрозами намагалися силою повернути до Білорусі.
Надалі притулок їй надала Польща, після чого ще кілька спортсменів втекли з Білорусі.