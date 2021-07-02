Беларусь закрывает границу с Украиной

Александр Лукашенко заявил, что граница Беларуси с Украиной будет полностью перекрыта. Такое поручение он дал белорусским пограничникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Белта ".

В Госпогранслужбе Украины в комментарии РБК-Украина заявили, что не получали информации от Беларуси о намерении закрыть границу с Украиной.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - заявил Лукашенко.

Напомним, Украина закрыла небо для белорусских самолетов. Запрет вступил в силу с 00:00 29 мая.

Беларусские самолеты не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Украины транзитом.

Как известно, с 26 мая Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. Ограничения на полеты в белорусском воздушном пространстве также ввели в Евросоюзе после задержания в аэропорту Минска оппозиционного активиста Романа Протасевича 23 мая.