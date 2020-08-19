Беларусь задержала разыскиваемого Россией мужчину, ехавшего из Украины

Задержанного передали милиции
В понедельник, 18 августа, белорусские пограничники на пункте пропуска "Новая Гута" задержали 34-летнего мужчину, которого разыскивает Россия. Мужчина направлялся в Беларусь автобусом "Киев-Минск".
Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.
По данным пограничников, во время осмотра у задержанного обнаружили револьвер под патрон малого калибра и нож.
Задержанного мужчину в установленном порядке передали сотрудникам белорусской милиции.
Пограничники не уточняют, гражданином какой страны является задержанный.
Фото: изъятая у задержанного оружие (gpk.gov.by)
Напомним, ранее белорусские силовики задерживали двух граждан Украины.
Кроме того, белорусские пограничники подтвердили "очень внимательное отношение" к иностранцам на фоне протестов из-за результатов выборов в стране.