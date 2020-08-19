Білорусь затримала розшукуваного Росією чоловіка, який їхав з України

Затриманого передали міліції
У понеділок, 18 серпня, білоруські прикордонники на пункті пропуску "Нова Гута" затримали 34-річного чоловіка, якого розшукує Росія. Чоловік прямував в Білорусь автобусом "Київ-Мінськ".
Про це повідомляє Державний прикордонний комітет Білорусі.
За даними прикордонників, під час огляду у затриманого виявили револьвер під патрон малого калібру та ніж.
Затриманого чоловіка у встановленому порядку передали співробітникам білоруської міліції.
Прикордонники не уточнюють, громадянином якої країни є затриманий.
Фото: вилучена у затриманого зброя (gpk.gov.by)
Нагадаємо, раніше білоруські силовики затримували двох громадян України.
Крім того, білоруські прикордонники підтвердили "дуже уважне ставлення" до іноземців на тлі протестів через результати виборів у країні.