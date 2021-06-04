Беларусь задержала авто с диппочтой Литвы: Вильнюс заявил о нарушении Венской конвенции

Дипломаты сообщили, что на пограничном переходе Медининкай белорусские пограничники потребовали сорвать дипломатические пломбы и открыть автомобиль. Поскольку литовские дипломатические курьеры не согласились выполнить это требование, автомобиль был вынужден развернуться и вернуться на территорию Литвы.

"Задержание перевозившего дипломатическую почту автомобиля у государственной границы грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. Беларусь еще раз продемонстрировала, что для этого государства не существует правил цивилизованного мира. Это свирепствующая в центре Европы диктатура", - сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

4 июня в МИД Литвы срочно вызван представитель белорусского посольства и ему вручена нота протеста.