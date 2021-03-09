Беларусь высылает польского дипломата

Как сообщается, в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского.

"Во время встречи польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с участием консула Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат", прошедшем 28 февраля в Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций", - говорится в сообщении.

В связи с этим польской стороне была вручена нота, в которой консулу Тимофеюку предложили покинуть территорию Беларуси.

"Принципиальная и последовательная позиция белорусской стороны в отношении "проклятых солдат" и их типичных представителей - "банды Бурого" остается неизменной и неоднократно доводилась до польской стороны", - добавили в ведомстве.