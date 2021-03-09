UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Беларусь высылает польского дипломата

Автор: Андрей Козловский

Министерство иностранных дел Беларуси вышлет из страны консула Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка. Это связано с тем, что дипломат принял участие в неофициальном мероприятии ко Дню памяти "проклятых солдат".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает БелТА.

Как сообщается, в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского.

"Во время встречи польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с участием консула Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат", прошедшем 28 февраля в Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций", - говорится в сообщении.

В связи с этим польской стороне была вручена нота, в которой консулу Тимофеюку предложили покинуть территорию Беларуси.

"Принципиальная и последовательная позиция белорусской стороны в отношении "проклятых солдат" и их типичных представителей - "банды Бурого" остается неизменной и неоднократно доводилась до польской стороны", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее МИД Беларуси объявило персона нон грата двух дипломатов Британии за деятельность деструктивного характера на территории страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Беларусь
Читайте также
Одному из лидеров белорусской оппозиции продлили арест до 8 мая
В Минске отреагировали на непризнание сына Лукашенко главой олимпийского комитета
Прогноз погоды