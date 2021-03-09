Білорусь висилає польського дипломата

Як повідомляється, в МЗС Білорусі викликали тимчасового повіреного у справах Польщі в Білорусі Мартіна Войцєховського.

"Під час зустрічі польському дипломату був заявлений рішучий протест у зв'язку з участю консула Генерального консульства Польщі у Бресті Єжи Тимофеюка в неофіційному заході, присвяченому "дню проклятих солдатів", що пройшов 28 лютого в Бресті з участю представників пов'язаних з Польщею неурядових та молодіжних організацій", - йдеться в повідомленні

У зв'язку з цим польській стороні була вручена нота, в якій консула Тимофеюку запропонували покинути територію Білорусі.

"Принципова і послідовна позиція білоруської сторони щодо "проклятих солдатів" і їх типових представників - "банди Бурого" залишається незмінною і неодноразово доводилася до польської сторони", - додали у відомстві.