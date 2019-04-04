Беларусь выдворила в Украину замкомандира формирования боевиков "Восток"

Пограничники Беларуси выдворили в Украину заместителя командира формирования боевиков "Восток". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что белорусские правоохранители заметили мужчину, когда он разместил в интернете резюме и указал опыт работы в "Востоке". Пограничники запретили ему въезд в свое государство сроком на 10 лет.

По данным украинской госпогранслужбы, после проведения расследования установлено, Мужчина в Украине имел возможность получить образование, также учился в за рубежом и защитил там диссертацию, получив степень доктора политических наук. Долгое время работал по специальности.

В 2014 году гражданин Украины прибыл в Донецк со стороны РФ и вступил в ряды пророссийских боевиков.

"Согласно базам данных сайта "Миротворец", мужчина был заместителем командира НВФ "Восток", возглавляемого печально известным Александром Ходаковским, и сотрудником т. н. "МГБ ДНР" по вопросам разработки стратегии и тактики ведения боевых действий, формирования идеологической концепции "ДНР", обеспечения политической и юридической безопасности участников переговорного процесса", - отметили в пресс-лужбе украинских пограничников.

Напомним, Госбюро расследований открыло уголовное дело против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной служб из-за полета кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политсовета "Оппозиционной платформы - За життя" Виктора Медведчука в Москву.