Беларусь вводит безвизовый режим для граждан 80 стран

Режим не будет применяться к иностранцам, которые прибывают или выезжают из соседней России

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 июля подписал указ, согласно которому граждане 80 стран смогут находиться в стране до 30 дней. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Так, срок безвизовых поездок для туристов этих стран, среди которых, в частности, 39 европейских стран, США, Австралия и Япония, увеличивается от пяти до 30 дней.

Указ вступит в силу через несколько дней после его публикации.

Лукашенко считает, что он "будет способствовать дальнейшему развитию туристического сектора" и представлению Беларуси как хорошего организатора спортивных мероприятий и фестивалей.

Отмечается, что безвизовый режим распространяется на посетителей, которые пользуются главным аэропортом Минска и не будет применяться к иностранцам, которые прибывают или выезжают из соседней России из-за отсутствия контроля на совместной границе.

Напомним, по состоянию на начало июля 2018 года безвизовыми поездками в страны Европейского союза пользовались от 9 до 12 тыс. украинцев в сутки.