Білорусь запроваджує безвізовий режим для громадян 80 країн

Режим не застосовуватимуть до іноземців, які прибувають або виїжджають із сусідньої Росії

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 24 липня підписав указ, за яким громадяни 80 країн зможуть перебувати в країні до 30 днів. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Так, термін безвізових поїздок для туристів цих країн, серед яких зокрема 39 європейських країн, США, Австралія та Японія, збільшується від п’яти до 30 днів.

Указ набуде чинності через кілька днів після його публікації.

Лукашенко вважає, що цей захід "сприятиме подальшому розвитку туристичного сектору» та представленню Білорусі як хорошого організатора спортивних заходів та фестивалів.

Відзначається, що безвізовий режим поширюється на відвідувачів, які користуються головним аеропортом Мінська та не застосовуватимуть до іноземців, які прибувають або виїжджають із сусідньої Росії через відсутність контролю на спільному кордоні.

Нагадаємо, станом на початок липня 2018 року безвізовими поїздками до країн Європейського союзу користувалися від 9 до 12 тис. українців на добу.