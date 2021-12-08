Беларусь ввела лицензирование импорта из Украины некоторых товаров: список
Фото: Беларусь ввела лицензирование импорта из Украины некоторых товаров (pixabay.com)
Беларусь ввела лицензирование импорта отдельных видов товаров из Украины. В частности, на товары, аналоги которых производят предприятия белорусских концернов "Беллесбумпром" и "Белгоспищепром" и из-за "систематических нарушений Украиной принципов свободной торговли".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Наша Нива".
В частности, под лицензирование попали:
- ДСП и ДВП,
- обои,
- туалетная бумага,
- мебель,
- некоторые виды картона и бумажной упаковки.
Также в списке оказались украинские продукты из пищевой промышленности такие как:
- кондитерские изделия,
- шоколад,
- печенье,
- пиво.