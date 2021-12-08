ru ua
Ср, 08 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Беларусь ввела лицензирование импорта из Украины некоторых товаров: список

Новина українською →
Среда 08 декабря 2021 19:27
Беларусь ввела лицензирование импорта из Украины некоторых товаров: список Фото: Беларусь ввела лицензирование импорта из Украины некоторых товаров (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Беларусь ввела лицензирование импорта отдельных видов товаров из Украины. В частности, на товары, аналоги которых производят предприятия белорусских концернов "Беллесбумпром" и "Белгоспищепром" и из-за "систематических нарушений Украиной принципов свободной торговли".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Наша Нива".

В частности, под лицензирование попали:

  • ДСП и ДВП,
  • обои,
  • туалетная бумага,
  • мебель,
  • некоторые виды картона и бумажной упаковки.

Также в списке оказались украинские продукты из пищевой промышленности такие как:

  • кондитерские изделия,
  • шоколад,
  • печенье,
  • пиво.
Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Беларусь
NEWS
Кулеба рассказал, куда пойдут выделенные Британией 1,3 млрд долларов
Кулеба рассказал, куда пойдут выделенные Британией 1,3 млрд долларов
DAILY
Кандидаты в олигархи. Чем закон Зеленского усложнит жизнь богатейшим людям Украины
Владислав Красинский, Ростислав Шаправский Кандидаты в олигархи. Чем закон Зеленского усложнит жизнь богатейшим людям Украины