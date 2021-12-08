Білорусь ввела ліцензування імпорту з України деяких товарів: список
Фото: Білорусь ввела ліцензування імпорту з України деяких товарів (pixabay.com)
Білорусь ввела ліцензування імпорту окремих видів товарів з України. Зокрема, на товари, аналоги яких виробляють підприємства білоруських концернів "Беллесбумпром" і "Белгоспищепром"і через" систематичні порушення Україною принципів вільної торгівлі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Наша Нива".
Зокрема, під ліцензування потрапили:
- ДСП і ДВП,
- шпалери,
- Туалетний папір,
- меблі,
- деякі види картону і паперової упаковки.
Також у списку опинилися українські продукти з харчової промисловості такі як:
- кондитерські вироби,
- шоколад,
- печиво,
- пиво.