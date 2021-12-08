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Білорусь ввела ліцензування імпорту з України деяких товарів: список

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Середа 08 грудня 2021 19:27
Білорусь ввела ліцензування імпорту з України деяких товарів: список Фото: Білорусь ввела ліцензування імпорту з України деяких товарів (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Білорусь ввела ліцензування імпорту окремих видів товарів з України. Зокрема, на товари, аналоги яких виробляють підприємства білоруських концернів "Беллесбумпром" і "Белгоспищепром"і через" систематичні порушення Україною принципів вільної торгівлі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Наша Нива".

Зокрема, під ліцензування потрапили:

  • ДСП і ДВП,
  • шпалери,
  • Туалетний папір,
  • меблі,
  • деякі види картону і паперової упаковки.

Також у списку опинилися українські продукти з харчової промисловості такі як:

  • кондитерські вироби,
  • шоколад,
  • печиво,
  • пиво.
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