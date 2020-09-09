Беларусь вступит в войну в случае агрессии Запада против России, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности присоединиться к войне в случае агрессии стран Запада против России. Беларусь будет немедленно защищать Российскую Федерацию.

Об этом он рассказал в интервью российским СМИ.

Как пояснил Лукашенко, такой сценарий возможен в случае, если агрессия будет осуществляться через Беларусь или в зоне ответственности, определенной в союзном договоре с РФ.

"Белорусская армия - 60 тысяч штыков. Она вступает в войну. И российская группировка, она тоже прописана по плану, которая нас поддерживает, она с нами отражает агрессию на западном направлении. Это наша зона ответственности. Если бы вдруг это случилось на западном направлении, севернее или южнее, мы бы немедленно защищали Россию", - добавил он.

Напомним, ранее Лукашенко не исключал агрессии против Беларуси со стороны России, если страна решит присоединиться к НАТО.

Кроме того, Лукашенко обвинил Украину и страны Запада в управлении протестами в Беларуси.