ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Лукашенко допустил агрессию РФ против Беларуси и назвал условие

Минск, Среда 09 сентября 2020 12:12
Лукашенко допустил агрессию РФ против Беларуси и назвал условие
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко допускает военную агрессию России в случае выхода Минска из союзных договоров с Москвой. По его мнению, вступление Беларуси в НАТО превратит страну в театр боевых действий.

Об этом он заявил в интервью российским СМИ.

По его словам, выход из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обернется тем, что Беларусь не сможет закупать оружие по внутрироссийским ценам.

"Россия-то продала бы, но если они (оппозиция, - ред.) предлагают вступить в НАТО, то вы же знаете требования: немедленно натовское вооружение. И что они сюда поставят? Хлам для начала. А потом можешь и купить. Но это будет стоить в пять раз дороже, чем сегодня мы покупаем в России. Будет эта армия? Не будет", - заявил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что Россия не станет спокойно смотреть, если Беларусь решится выйти из ОДКБ и вступить в НАТО.

"Не очень приятно, если танки под Смоленском. Россия этому категорически воспрепятствует. И во что мы превратим Беларусь? В центр военных действий - столкновения между Россией и блоком НАТО", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Беларусь развернула почти половину своей армии вдоль западных границ. Он также уверен, что протестами в стране управляют страны НАТО, а Польша якобы планирует оккупацию Гродненской области.

Кроме того, Минск перевел в полную готовность танковые и артиллерийские базы.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Александр ЛукашенкоНАТОРоссийская Федерацияагрессия
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь