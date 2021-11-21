Беларусь восстановит поставки электроэнергии в Украину

На 21 ноября импорт планируется объемом 415 МВтч - такой же объем Беларусь поставляла с 9 по 17 ноября, до очередной приостановки поставок. Суточный объем электроэнергии, которую Беларусь экспортирует в Украину, составляет около 2% от общего объема потребления электроэнергии в стране.

Поставки электроэнергии в Украину из Беларуси происходят с регулярными перебоями. В последний раз они возобновились 6 ноября с 5 МВтч, а с 9 ноября их объем вышел на уровень 415 МВтч.

По оценкам экс-главы украинского Минэнерго Ольги Буславец, потеря 400 МВтч при существующих погодных условиях существенно не влияет на энергобаланс страны.

В 2021 году Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси. Однако уже в мае украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о праве национального регулятора в сфере энергетики ограничивать этот импорт.