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Беларусь внезапно начала проверку боеготовности своей армии

Автор: РБК-Украина

Беларусь с 25 января начала внезапную проверку боевой и мобилизационной готовности своей армии. Некоторые воинские соединения уже привели в высшую степень боеготовности.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Беларуси.

Сообщается, что основной целью является проверка и повышение уровня боевой и мобилизационной готовности соединений и воинских частей выполнять задачи в современных условиях.

"Действия войск пройдут практически на всех полигонах Вооруженных сил и отдельных участках местности. Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях - преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью, как в лесных массивах, так и в населенных пунктах", - говорится в сообщении.

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Завершится проверка контрольными занятиями и тактическими учениями с боевой стрельбой различного уровня.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен отрезать себя от энергосистем Российской Федерации и Беларуси.

Также стало известно, что Литва планирует расширить санкции против Беларуси.

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