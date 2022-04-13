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Беларусь не является стороной конфликта России и Украины, - ОБСЕ

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Вена, Среда 13 апреля 2022 16:09
Беларусь не является стороной конфликта России и Украины, - ОБСЕ Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Сергей Новиков

По состоянию на 1 апреля 2022 года Беларусь не являлась стороной международного вооруженного конфликта России и Украины. Соответствующий доклад сегодня будет представлен Постоянному совету ОБСЕ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское бюро "Радио Свобода".

Согласно докладу, конфликт между Россией и Украиной регулируется международным гуманитарным правом о международных вооруженных конфликтах, в частности четырьмя Женевскими конвенциями и Дополнительным протоколом I, которые обе страны подписали.

Что касается Беларуси, то основной вывод заключается в том, что размещение на своей территории российских войск не является участием в конфликте.

"Несмотря на то, что Беларусь позволяет использовать свою территорию для российских атак на Украину, миссия считает, что по состоянию на 1 апреля она не является стороной международного вооруженного конфликта до тех пор, пока не совершит акты насилия или иные действия, которые были бы прямым участим в боевых действиях лиц, представляющих Беларусь", - говорится в докладе.

В то же время, по мнению официального Киева, действия государства, которое позволяет использовать свою территорию для агрессии, тоже является актом агрессии.

Напомним, ранее Россия предложила включить Беларусь в список гарантов безопасности для Украины.

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