Беларусь вернула почти полтысячи тонн загрязненной нефти в Россию

Белорусский концерн "Белнефтехим" перекачал в Российскую Федерацию 450 тыс. тонн загрязненной нефти, которая попала в Беларусь по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу концерна.

Как сообщается, оператор магистрального нефтепровода "Гомельтранснефть Дружба" вытеснил некачественную нефть, которая содержала хлорорганику, в двух нитках трубопровода "Дружба" и вернул ее реверсом на территорию России.

"Реверсом на территорию РФ возвращено 450 тыс. тонн загрязненной нефти, она была замещена нефтью, соответствующей требованиям ГОСТ", - говорится в сообщении.

В концерне отметили, что Беларусь начала транспортировать в польском направлении чистую нефть. Так, вечером 8 июня на пограничной польской перекачивающей станции "Адамово" была получена чистая нефть.

Напомним, ранее в Польше назвали дату частичного восстановления транспортировки российской нефти. Возобновление транспортировки нефти по трубопроводу "Дружба" планировалось 10 июня. При этом компания "Транснефть" подтвердила готовность заплатить компенсацию за транспортировку загрязненной нефти.

Напомним, 21 мая украинская компания "Укртранснафта" возобновила прием российской нефти на ЛПДС "Мозырь" (Республика Беларусь) для дальнейшей ее транспортировки европейским потребителям.