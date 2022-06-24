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Беларусь укрепляет позиции на границе с Украиной и странами ЕС, - Мотузяник

Фото: Александр Мотузяник, спикер Минобороны (armyinform com ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Белорусские военные укрепляют оборонительные позиции в районах, которые граничат с Украиной и странами Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Александра Мотузяника во время брифинга.

"По данным ГУР, белорусские войска наращивают систему инженерно-фортификационного оборудования оборонительных позиций в приграничных с Украиной, а также со странами Европейского Союза районах", - сказал он.

По словам Мотузяника, украинская разведка сообщает, что с 22 июня по 1 июля военные комиссариаты Гомельской области Беларуси проводят мобилизационное обучение.

Спикер Минобороны добавил, что сохраняется угроза применения оккупантами ракетного вооружения с территории Беларуси.

Напомним, Беларусь разместила рядом с украинской границей деревянные танки.

Кроме этого, на украинско-белорусской границе находится около 3,5-4 тысяч солдат.

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БеларусьАлександр МотузяникМинистерство обороны Украины