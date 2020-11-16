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Беларусь требует от Польши выдать администраторов "НЕХТА"

Минск, Понедельник 16 ноября 2020 16:25
Беларусь требует от Польши выдать администраторов "НЕХТА"
Фото: Степан Путило (belsat.eu)
Автор: РБК-Украина

Беларусь требует от польской власти выдать администраторов Telegram-каналов "НЕХТА" и "НЕХТА Live" Степана Путило и Романа Протасевича. Их подозревают якобы в экстремизме.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Беларуси.

Сообщается, что сегодня белорусский МИД вызвал посла Польши Мартина Войцеховского и вручил ему ноту с запросом о выдаче Путило и Протасевича для привлечения к уголовной ответственности.

"Белорусская сторона выразила озабоченность продолжающейся преступной деятельностью Путило и Протасевича через созданные ими экстремистские телеграмм-каналы "НЕХТА" и "НЕХТА Live". Польскую сторону призвали выдать Путило и Протасевича Республике Беларусь в кратчайшие сроки с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности", - говорится в сообщении.

Отметим, Telegram-канал "НЕХТА Live" является восьмым в мире по популярности среди всех каналов на всех языках, а также самым популярным русскоязычным каналом. С начала массовых протестов в Беларуси широко освещает их, а также фактически выступает координатором акций против режима Александра Лукашенко.

Напомним, в Беларуси еще в августе открыли дело против основателя оппозиционного Telegram-канала "НЕХТА" Степана Путило. Его подозревают в организации массовых беспорядков.

Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов поделиться 70-80% полномочий.

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