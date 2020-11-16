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Білорусь вимагає від Польщі видати адміністраторів "НЕХТА"

Мінськ, Понеділок 16 листопада 2020 16:25
Білорусь вимагає від Польщі видати адміністраторів "НЕХТА"
Фото: Степан Путіло (belsat.eu)
Автор: РБК-Україна

Білорусь вимагає від польської влади видати адміністраторів Telegram-каналів НЕХТА" і "НЕХТА Live" Степана Путіло і Романа Протасевича. Їх підозрюють нібито в екстремізмі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ Білорусі.

Повідомляється, що сьогодні білоруський МЗС викликав посла Польщі Мартіна Войцєховського і вручив йому ноту із запитом про видачу Путіло і Протасевича для притягнення до кримінальної відповідальності.

"Білоруська сторона висловила занепокоєння тривалою злочинною діяльністю Путіло і Протасевича через створені ними екстремістські телеграм-канали "НЕХТА" і "НЕХТА Live". Польську сторону закликали видати Путіло і Протасевича Республіці Білорусь в найкоротші терміни з урахуванням особливої суспільної небезпеки їх злочинної діяльності", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Telegram-канал "НЕХТА Live" є восьмим у світі за популярністю серед всіх каналів на усіх мовах, а також найпопулярнішим російськомовним каналом. З початку масових протестів у Білорусі широко висвітлює їх, а також фактично виступає координатором акцій проти режиму Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, в Білорусі ще в серпні відкрили справу проти засновника опозиційного Telegram-каналу "НЕХТА" Степана Путіло. Його підозрюють в організації масових заворушень.

Сьогодні президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий поділитися 70-80% повноважень.

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