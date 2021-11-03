Беларусь создала прототипный вариант собственной COVID-вакцины

Лидер белорусского правящего режима Александр Лукашенко указ о реализации в 2021-2023 годах проекта по производству отечественной вакцины от коронавируса. Сейчас в стране уже создан прототипный вариант COVID-вакцины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

"Разработка отечественной вакцины ведется подведомственными Минздраву и Национальной академии научными организациями. Сейчас подготовлена серия прототипного варианта вакцины", - говорится в сообщении. Указано, что этот инвестпроект предусматривает строительство в селе Должа Витебской области завода по производству вакцин. Кроме того, указом предусматривается освобождение технологического оборудования, сырья и материалов, ввозимых на территорию страны для реализации инвестиционного проекта, от налогообложения.