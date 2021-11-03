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Беларусь создала прототипный вариант собственной COVID-вакцины

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Минск, Среда 03 ноября 2021 14:12
Беларусь создала прототипный вариант собственной COVID-вакцины Фото: Беларусь создала прототипный вариант собственной COVID-вакцины (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Лидер белорусского правящего режима Александр Лукашенко указ о реализации в 2021-2023 годах проекта по производству отечественной вакцины от коронавируса. Сейчас в стране уже создан прототипный вариант COVID-вакцины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

"Разработка отечественной вакцины ведется подведомственными Минздраву и Национальной академии научными организациями. Сейчас подготовлена серия прототипного варианта вакцины", - говорится в сообщении.

Указано, что этот инвестпроект предусматривает строительство в селе Должа Витебской области завода по производству вакцин.

Кроме того, указом предусматривается освобождение технологического оборудования, сырья и материалов, ввозимых на территорию страны для реализации инвестиционного проекта, от налогообложения.

Напомним, недавно Александр Лукашенко анонсировал появление собственной вакцины от COVID в 2023 году. Он заявлял, что препарат сразу адаптируют к новым штаммам.

Добавим, лидер правящего белорусского режима считает, что стране не нужны западные вакцины.

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Беларусь Вакцина от коронавируса
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