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Білорусь створила прототипний варіант власної COVID-вакцини

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Мінськ, Середа 03 листопада 2021 14:12
Білорусь створила прототипний варіант власної COVID-вакцини Фото: Білорусь створила прототипний варіант власної COVID-вакцини (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Лідер білоруського правлячого режиму Олександр Лукашенко указ про реалізацію у 2021-2023 роках проекту з виробництва вітчизняної вакцини від коронавірусу. Наразі в країні вже створено прототипний варіант COVID-вакцини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

"Розробка вітчизняної вакцини ведеться підвідомчими МОЗ та Національної академії науковими організаціями. Наразі підготовлено серію прототипного варіанту вакцини", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що цей інвестпроект передбачає будівництво у селі Должа Вітебської області заводу з виробництва вакцин.

Крім того, указом передбачається звільнення технологічного обладнання, сировини та матеріалів, що ввозяться на територію країни для реалізації інвестиційного проекту, від оподаткування.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Лукашенко анонсував появу власної вакцини від COVID в 2023 році. Він заявляв, що препарат відразу адаптують до нових штамів.

Додамо, лідер правлячого білоруського режиму вважає, що країні не потрібні західні вакцини.

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Білорусь Вакцина від коронавірусу
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