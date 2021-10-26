"Китайская и российская лучше". Лукашенко заявил, что Беларуси не нужны западные вакцины
Лидер белорусского правящего режима Александр Лукашенко заявил, что не видит смысла завозить в страну западные вакцины от коронавируса. По его мнению, китайский и российский препарат "зарекомендовали себя лучше".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".
"Представленные в Беларуси российская и китайская вакцины от COVID-19 зарекомендовали себя гораздо лучше западных аналогов, поэтому страна и закупает эти препараты", - сказал Лукашенко.
Он отметил, что в Беларуси уже производят по российским технологиям их вакцину, поэтому в будущем в стране появится собственный препарат.
"Таким образом, завозить в страну западные аналоги не имеет смысла", - добавил Лукашенко.
Напомним ранее Лукашенко анонсировал появление собственной вакцины от коронавируса в 2023 году. По его словам, ее сразу адаптируют к новым штаммам.