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Беларусь создает искусственное миграционное давление на восточной границе ЕС, - Боррель

Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Беларуси создают искусственное давление на восточную границу ЕС в Литве и Польше. Для этого Минск использует нелегальных мигрантов и беженцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

"Беларусь использует мигрантов и беженцев, чтобы создать искусственное давление на восточную границу Евросоюза, поскольку границы Литвы и Польши - это границы ЕС", - сказал он на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД.

Напомним, недавно на территорию Литвы через белорусскую границу ворвалось рекордное количество нелегальных мигрантов.

Отметим, Европейское агентство границ и береговой линии Frontex заявило, что нелегалов к границе Литвы сопровождают белорусские пограничники.

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