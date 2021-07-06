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Білорусь скорочує до мінімуму посольство Литви

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Мінськ, Вівторок 06 липня 2021 18:51
Білорусь скорочує до мінімуму посольство Литви Фото: посольство Литви у Білорусі скорочують до мінімуму (prolitvu.by)
Автор: Дмитро Левицький

Білоруський режим вирішив скоротити до мінімуму дипломатичне представництво Литви у Білорусі. Білоруська сторона вже повідомила про це тимчасовій повіреній у справах Литви в Білорусі Асті Андіяускені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Білорусі.

Причиною цього рішення, як пояснюють у Мінську, стало те, що Литва надала офіційний дипломатичний статус офісу білоруської опозиціонерки Світлани Тіхановської.

"Вищезазначене рішення Литви продовжує серію зроблених останнім часом офіційним Вільнюсом безглуздих і відверто ворожих кроків, прямо суперечать духу і рівню добросусідських відносин і підривають двостороннє співробітництво", - заявили в МЗС Білорусі.

Як наголосили в білоруському міністерстві, санкції щодо литовського посольства будуть зняті після того, як Вільнюс скасує свої "недружні ініціативи, що розпалюють конфронтацію у відносинах з Білоруссю".

Нагадаємо, наприкінці травня білоруський режим вислав з країни всіх латвійських дипломатів, після чого посольство Латвії в Мінську перестало працювати.

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